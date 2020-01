Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une condition posée à Leonardo par le clan Icardi ?

Publié le 12 janvier 2020 à 16h45 par La rédaction

Wanda Nara, agent et compagne de Mauro Icardi, devrait poser quelques conditions au Paris Saint-Germain.

Certains observateurs l'appellent déjà « l'affaire du siècle ». Arrivé en prêt au cours des tout derniers jours du mercato estival, Mauro Icardi réalise des prestations plus que convaincantes avec le Paris Saint-Germain. C'est simple, l'ancien de l'Inter totalise actuellement 17 buts en 19 rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et en Italie on est persuadés que Leonardo a l’intention de lever l'option d'achat présente dans son contrat et qui s’élève à 70M€.

Wanda Nara veut un meilleur salaire pour Icardi