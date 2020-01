Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça doit-il se séparer d'Ernesto Valverde ?

Publié le 13 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

La situation d'Ernesto Valverde semble plus que compromise et un départ est évoqué en Catalogne. Selon vous, le Barça doit-il se séparer d'Ernesto Valverde ? C'est notre sondage du jour !

La défaite face à l'Atlético de Madrid, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne (3-2), pourrait bien être la derniere pour Ernesto Valverde. Déjà très critiqué depuis les désillusions face à l'AS Roma et Liverpool en Ligue des Champions, le coach barcelonais est désormais désigné comme le principal fautif des déboires de son équipe. La presse catalane n'a pas tardé à s'emparer de cette affaire, annonçant un possible départ imminent pour Valverde. Les pistes ne manqueraient pas, puisque les dirigeants du FC Barcelone songerait à Mauricio Pochettino, Ronald Koeman ou encore Garcia Pimienta, actuel entraineur du Barça B ! Ces dernières heures, la piste Xavi a également pris de l'ampleur... avant de rapidement retomber, puisque l'ancien milieu ne voudrait pas revenir en cours de saison. Quoi qu'il en soit, les prochains jours pourraient livrer un départ d'Ernesto Valverde, mais selon vous, est-ce la bonne décision ?

Valverde est-il vraiment l'homme de la situation ?

Depuis son arrivée, Ernesto Valverde n'a jamais vraiment montré avoir la fibre Barça. Son football n'est pas vraiment proche des idéologies de Johan Cruyff ou du tiki-taka de Pep Guardiola, ce qui ne lui a jamais vraiment attiré l'amour des supporters. Certains de ses choix sont également discutables. La presse catalane lui reproche une mauvaise gestion d'Ousmane Dembélé, mais surtout un jeu beaucoup trop frileux. Il a d'ailleurs souffert de l'incroyable triplé de Zinedine Zidane en Ligue des Champions, alors que lui n'a jamais vraiment confirmé sur la scène européenne. Un changement d'entraineur en plein milieu de saison, n'est toutefois pas la meilleure idée. Le FC Barcelone d'Ernesto Valverde est tout de même premier de Liga, qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions et semble avoir la main mise sur un vestiaire empli d’énormes égo. D'ailleurs, Lionel Messi semble l'apprécier et sa gestion d'Antoine Griezmann est plutôt bonne. Il ne semble d'ailleurs pas être le principal fautif, vu les décisions de ses dirigeants ces dernières années sur le marché des transferts...



Alors, selon vous ke Barça doit-il se séparer d'Ernesto Valverde ?