Mercato - PSG : Xavi mis sous pression pour son avenir ?

Publié le 13 janvier 2020 à 14h45 par J.-G.D.

L’état-major du FC Barcelone ferait pression sur Xavi afin d’accepter le poste d’Ernesto Valverde en ce mois de janvier. Des révélations qui n'échapperont pas au PSG, très intéressé par son profil d'après Le 10 Sport.

L’aventure d’Ernesto Valverde au FC Barcelone, débuté à l’été 2017, devrait prendre fin ce lundi. Une information de Mundo Deportivo . Le président Josep Maria Bartomeu prévoirait de discuter avec son entraîneur pour lui annoncer son départ. Et Xavi, l'actuel entraîneur d'Al-Sadd, serait l'une des pistes pour remplacer Valverde au Barça. Une concurrence XXL pour le PSG qui apprécie également Xavi et rêve d'un duo avec Pep Guardiola selon l'exclusivité du 10 Sport. Présents à Doha ces derniers jours, Eric Abidal et Oscar Grau respectivement, directeur sportif et directeur général barcelonais, auraient présenté une offre à leur ancien capitaine. Un contrat de deux ans et demi l’attendrait à Barcelone, mais Xavi désirerait attendre jusqu'à l'été prochain. Une vision que ne partagerait pas le club.

Maintenant ou jamais pour Xavi ?