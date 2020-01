Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour la succession de Thomas Tuchel ?

Publié le 13 janvier 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En lien étroit avec les hautes instances du PSG au Qatar, Xavi serait d’ailleurs déterminé à récupérer le poste de Thomas Tuchel comme l’a indiqué la presse espagnole.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité le 17 décembre dernier, le PSG a un rêve XXL en tête et envisage de placer un duo XXL sur le banc, composé de Pep Guardiola et de Xavi. Ce dernier, actuellement à Al-Sadd au Qatar, est très proche de la direction du PSG et fait donc figure de candidat crédible pour la succession de Thomas Tuchel. C’est d’ailleurs la tendance confirmée dimanche par la Cadena Ser…

Xavi, prochain entraîneur du PSG ?

Selon la radio espagnole, Xavi songerait fortement à rejoindre le PSG, et l’entraîneur d’Al-Sadd se préparerait déjà à reprendre le flambeau de Thomas Tuchel sur le banc du club de la capitale. Une énorme révélation qui pourrait bien inciter les hautes instances qataries du PSG à envisager sérieusement la piste menant à l’ancien joueur du FC Barcelone.