Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences d’Iniesta sur l’avenir de Xavi !

Publié le 13 janvier 2020 à 10h45 par T.M.

Actuellement sur le banc d’Al Sadd, Xavi est annoncé entre le FC Barcelone et le PSG. Ancien coéquipier de l’Espagnol, Andrés Iniesta a évoqué ce gros dossier.

Après une carrière de joueur bien remplie, Xavi veut désormais briller en tant qu’entraîneur. Et c’est du côté du Qatar, à Al Sadd, que l’Espagnol découvre le métier. Toutefois, le technicien de 39 ans pourrait rapidement rejoindre le top. En effet, ces derniers jours, Xavi a été annoncé comme le successeur désigné d’Ernesto Valverde au FC Barcelone. Toutefois, l’Espagnol aurait dit non pour revenir dès maintenant en Catalogne, préférant attendre l’été. Et le Barça ne serait pas sa seule option. Selon les informations du 10 Sport, le PSG pense également à lui et selon les derniers échos en Espagne, l’intérêt serait réciproque.

Iniesta et l’avenir de Xavi…