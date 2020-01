Foot - Mercato - FC Barcelone

Mercato - FC Barcelone : Iniesta prend la défense de Valverde !

Publié le 13 janvier 2020 à 17h30 par La rédaction

Alors que le départ d’Ernesto Valverde du FC Barcelone semble n’être plus qu’une question d'heures, Andrés Iniesta est sorti de son silence pour s’indigner de la manière dont son ancien entraîneur est traité.

En pleine tourmente concernant son avenir au FC Barcelone, Ernesto Valverde dispose pourtant d’un bilan plutôt correct depuis qu’il dirige l’équipe catalane (91 victoires, 29 matchs nuls et 15 défaites). Mais les chiffres ne convainquent plus les supporters blaugranas, lassés par le jeu proposé et souhaitant le départ de l’entraîneur espagnol. Mais une ancienne légende du club est venue lui porter un soutien.

« Ce que fait Barcelone est un peu moche »