Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un plan bien huilé du Barça pour Xavi ?

Publié le 13 janvier 2020 à 17h15 par J.-G.D.

Prêt à tout pour attirer Xavi cet hiver, la présidence du FC Barcelone serait disposée à accepter toutes les demandes du coach d’Al-Sadd.

Dans le viseur du PSG d'après les révélations exclusives du 10 Sport, Xavi pourrait y former un duo inédit avec Pep Guardiola. À moins que le Barça ne vienne contrecarrer les plans de Leonardo. Les Catalans tenteraient le tout pour le tout afin de faire revenir l'entraîneur d'Al-Sadd cet hiver, en lieu et place d'Ernesto Valverde. Ce dernier devrait être démis de ses fonctions dans les prochaines heures. ABC explique que Xavi serait réticent l'idée de rejoindre le FC Barcelone dès ce mois de janvier, et ce pour plusieurs raisons. Les Catalans seraient dans l'obligation de patienter jusqu'à l'été prochain, mais Josep Maria Bartomeu n'en démordrait pas dans ce dossier.

Toutes les demandes de Xavi acceptées par Bartomeu ?

Toujours selon le média espagnol, le cadres du vestiaire et les dirigeants du Barça verraient le retour de Xavi d’un très bon œil. En ce sens, Josep Maria Bartomeu aurait pris une grande décision pour parvenir à ses fins. Le président du FC Barcelone serait enclin à accepter toutes ses requêtes. L'arrivée de Xavi renforcerait sa popularité à Barcelone, à quelques semaines de l’élection présidentielle, et ainsi permettrait ainsi de neutraliser l'un de ses principaux adversaires, Victor Font.