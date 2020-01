Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur la tentative du Barça pour Allegri !

Publié le 14 janvier 2020 à 13h15 par B.C.

Annoncé parmi les cibles du FC Barcelone pour la succession d’Ernesto Valverde, Massimiliano Allegri n’aurait visiblement pas été séduit par ce projet. Explications.

Thomas Tuchel joue gros face au Borussia Dortmund. L’Allemand n’a plus le droit à l’erreur et pourrait voir son avenir s’obscurcir dans la capitale si le PSG subit un nouveau revers en Ligue des Champions. Et Leonardo aurait déjà quelques idées en cas de départ de Tuchel. Comme annoncé par le 10 Sport en décembre dernier, Leonardo a déjà échangé avec Massimiliano Allegri, un homme qu’il apprécie particulièrement et qui se retrouve très courtisé sur le marché. Libre depuis son départ de la Juventus, Massimiliano Allegri est en effet annoncé aux quatre coins de l’Europe dès qu’un poste se libère. Après Tottenham et Arsenal, c’est le FC Barcelone qui aurait pensé à l’Italien, mais ce dernier a les idées claires pour son avenir.

Allegri n’aurait pas été emballé par le Barça