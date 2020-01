Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait une ouverture à 50M€ pour l’été prochain !

Publié le 14 janvier 2020 à 12h15 par G.d.S.S.

Alors qu’Emre Can ferait partie des pistes les plus chaudes du moment au sein du PSG, le milieu de terrain allemand pourrait faire l’objet d’une clause libératoire à hauteur de 50M€ pour l’été prochain.

Toujours en quête d’un milieu de terrain défensif pour le PSG, Leonardo songerait depuis l’été dernier à faire venir Emre Can. Ce dernier, qui n’a même pas été inscrit sur la liste de la Juventus pour la Ligue des Champions, doit affronter une concurrence trop importante dans l’entrejeu du club bianconero et pourrait donc débarquer au PSG avant la fin du mercato. Mais ce dossier n’aurait pas encore livré toutes ses vérités…

Une clause à 50M€ bientôt activée pour Emre Can ?