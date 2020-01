Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Quel va être le premier coup de Leonardo cet hiver ?

Publié le 14 janvier 2020 à 8h00 par La rédaction

Le mercato hivernal bat son plein et Leonardo semble déterminé à frapper un ou plusieurs coups pour renforcer le Paris Saint-Germain. Selon vous, quel va être le premier coup du PSG ? C'est notre sondage du jour !

Depuis son retour, Leonardo a été très actif sur le mercato pour le Paris Saint-Germain. Il a en effet bouclé des très jolis coups, avec notamment le recrutement de Keylor Navas et le prêt de Mauro Icardi. Il ne semble toutefois pas vouloir s'arrêter là. Le directeur sportif du PSG semble déterminé à renforcer l'effectif de Thomas Tuchel et il semble viser deux postes en priorité, avec un milieu axial et un arrière latéral. Comme souvent par le passé, Leonardo a déniché plusieurs pistes en Serie A et travaillerait déjà sur leur possible arrivée au Paris Saint-Germain, avant la fin du mercato estival.

Un mois de janvier très chaud pour Leonardo

Mais qui sera le premier à poser ses valises au Paris Saint-Germain ? Ces dernières semaines, les deux noms qui reviennent sans cesse ce sont ceux d'Emre Can et de Mattia De Sciglio, tous les deux joueurs de la Juventus et déjà approché par Leonardo l'été dernier. Les deux ne semblent pas vraiment être des titulaires indiscutables à Turin et des négociations seraient en cours entre les deux clubs. En Serie A, il y a également Lucas Paqueta, que Leonardo avait déniché au Brésil pour le Milan AC. Un an après avoir bouclé son arrivée en provenance de Flamengo, le directeur sportif du PSG souhaiterait voir le milieu le rejoindre une nouvelle fois. Allan fait également partie des possibles recrues hivernales du Paris Saint-Germain, même si le changement d'entraineur au Napoli semble avoir rebattu les cartes dans ce dossier. Il ne faut pas non plus oublier Sandro Tonali, la grande pépite du football italien, que Leonardo souhaitait déjà attirer au Paris Saint-Germain il y a quelques mois... à moins que vous n'ayez une autre suggestion, ou que vous ne croyez que le PSG n'enregistrera aucun renfort cet hiver.



Alors, quel va être le premier coup de Leonardo cet hiver selon vous ?