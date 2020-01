Mercato - PSG : Un ultime désaccord à régler pour Christian Eriksen ?

Foot - Mercato - PSG

Pisté par le PSG, Christian Eriksen se dirige néanmoins vers l’Inter Milan. Cependant, les différentes parties seraient en désaccord sur la date précise de son arrivée en Serie A…

Alarmé par la situation contractuelle de Christian Eriksen à Tottenham, Leonardo avait bien l’intention de récupérer l’international danois. Comme l’a confirmé Paris United samedi, le PSG se serait manifesté auprès des proches de Christian Eriksen en octobre dernier pour conclure un accord en vue d’une arrivée gratuite l’été prochain, mais l’Inter Milan est en passe de doubler Leonardo dans ce dossier. Le club italien a intensifié les contacts récemment et semble aujourd’hui en avance, mais un ultime désaccord ferait encore bloquer l’opération.

Comme l’explique Nicolò Schira, Christian Eriksen disposerait déjà d’un accord avec l’Inter Milan pour un contrat de quatre saisons avec un salaire annuel de 10M€, mais la date de son arrivée serait encore incertaine. En effet, le milieu de terrain préférerait quitter les Spurs l’été prochain tandis que Tottenham voudrait le vendre dès maintenant, pour un montant de 20M€. Un problème pour l’Inter qui ne serait disposé qu’à ne lâcher que 10M€ maximum en janvier.

Agreement between #Inter and Christian #Eriksen for 4-years contract with a wages of €10M. Today his agent (M.Schoots) has talked with the player, that preferes leave #Tottenham in summer. Spurs want to sell him immediately, but ask €20M. Too much for Inter that offered €8-10M https://t.co/YUZsEAlEDF