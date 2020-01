Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a tenté un gros coup à 30M€ cet hiver !

Publié le 14 janvier 2020 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani devrait rester au PSG cet hiver. L’Atlético de Madrid a bien tenté le coup ces derniers jours, mais Leonardo a réclamé au moins 30M€. De quoi doucher les ambitions des Colchoneros.

L’avenir d’Edinson Cavani n’a cessé d’être commenté ces derniers jours. Il faut dire que la situation du Matador est délicate que ce soit d’un point de vue sportif ou contractuel. En effet, l’international uruguayen joue très peu puisque Mauro Icardi a pris la place de numéro 9 du PSG, tandis que le bail d’Edinson Cavani prend fin en juin prochain. Par conséquent, un départ cet hiver a longtemps été évoqué, mais finalement, l’ancien buteur du Napoli ne devrait pas partir durant le mois de janvier.

Leonardo a réclamé 30M€ pour Cavani