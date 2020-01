Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Cavani complétement relancé par... Harry Kane ?

Publié le 14 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que tout laissait à penser qu'Edinson Cavani resterait au PSG jusqu'à la fin de la saison, la blessure d'Harry Kane pourrait bien relancer ce dossier. Explications.

« Leonardo a de l’expérience, il sait comment gagner la Ligue des Champions et il sait ce qui est nécessaire. Pour ça, on a besoin d’une grande équipe et de prendre ce genre de décision difficile. Nous avons le même avis. On n’aime pas trop changer l’effectif pendant l’hiver ». Il y a quelques jours, Thomas Tuchel se prononçait sur la situation d'Edinson Cavani dont le bail prend fin en juin prochain et a laissé entendre que le Matador ne partirait pas cet hiver.

Mourinho veut Cavani pour remplacer Kane