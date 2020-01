Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie forte de ce prétendant de Christian Eriksen !

Publié le 13 janvier 2020 à 19h45 par J.-G.D.

Egalement intéressée par le profil de Christian Eriksen, comme le PSG ou Manchester United, la Juventus ne serait pas surprise d'assister à son arrivée à l'Inter Milan. C’est ce que déclare Fabio Paratici, directeur sportif du club.

Libre de tout contrat avec Tottenham en juin prochain, Christian Eriksen pourrait trouver preneur dès ce mercato hivernal. Les Spurs réclameraient 20M€ pour une vente de l'international danois en ce mois de janvier, ciblé par le PSG, l'Inter Milan ou la Juventus. Les dirigeants interistes lui auraient ainsi proposé un contrat de quatre ans et un salaire de 10M€ par saison. Mieux, les Lombards disposeraient d'un accord avec Eriksen. Le PSG et la Vieille Dame semblent distancés dans ce dossier chaud du mercato. Interviewé par Sky Sport Italia , Fabio Paratici, directeur sportif de la Juve, explique que l'arrivée du N°23 de Tottenham à l'Inter ne l'étonnerait pas.

« Ils ont déjà fait des investissements importants, et si d'autres arrivent, nous ne serons pas surpris »