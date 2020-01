Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme aveu de Mourinho sur Eriksen !

Publié le 13 janvier 2020 à 20h45 par A.D.

En fin de contrat à l’issue de la saison, Christian Eriksen devrait quitter Tottenham en janvier ou en juin. Comme il l’a lui-même expliqué, José Mourinho sait déjà comment cela va se terminer pour son milieu de terrain.

Christian Eriksen prendra-t-il le large avant la fin du mois de janvier ? José Mourinho aurait déjà la réponse. Lié à Tottenham jusqu’à la fin de la saison, Christian Eriksen ne voudrait pas prolonger son contrat. L’international danois devrait donc quitter les Spurs lorsqu’il sera libre en juin, ou peut-être même dès cet hiver. Alors que Christian Eriksen serait suivi de près par le PSG et l'Inter, José Mourinho a fait une annonce de taille sur l'avenir de son milieu de terrain.

«Je connais son avenir, mais je ne le dirai pas»