Mercato - OM : Zubizarreta serait fixé pour le phénomène de Ligue 2 !

Publié le 14 janvier 2020 à 12h30 par A.M.

Auteur d’une énorme saison en Ligue 2, Tino Kadewere est dans le viseur de l’OM et l’OL notamment. Mais Le Havre ne lâchera pas si facilement son buteur.

Difficile de passer inaperçu lorsque l’on inscrit 18 buts en 20 rencontres. Ce sont les statistiques impressionnantes de Tino Kadewere en Ligue 2. Par conséquent, l’attaquant zimbabwéen du Havre ne manque pas de prétendants. En France, l’OM et l’OL sont attentifs à son évolution tandis qu’en Angleterre, Newcastle, Tottenham, Norwich et Aston Villa sont à l’affût. Et le club normand aurait fixé son prix.

Le Havre réclame entre 10 et 12M€ pour Kadewere