Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Éric Abidal sort du silence pour Xavi !

Publié le 14 janvier 2020 à 15h30 par A.M.

Présent devant les médias en marge de la présentation que Quique Setien, Éric Abidal n’a pas échappé à la question sur Xavi. Mais le secrétaire technique du Barça assure qu’il n’a pas hésité.

C’est désormais officiel, Quique Setien est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. Et pourtant, avant l’annonce du départ d’Ernesto Valverde, de nombreux noms ont circulé à l’image de Ronald Koeman ou encore Mauricio Pochettino. Mais c’est bien Xavi qui a été annoncé le plus proche de prendre place sur le banc du Barça. Actuellement entraîneur d’Al-Sadd, Xavi a reçu la visite d’Éric Abidal et d’Oscar Grau à Doha il y a quelques jours. Les dirigeants catalans lui ont offert la possibilité de faire son retour à Barcelone. Proposition déclinée par Xavi, ce qui a poussé le Barça à se rabattre sur Quique Setien. Mais Éric Abidal assure que le technicien espagnol a toujours été le premier choix de la direction catalane.

«L’entraîneur idéal et Quique Setien»