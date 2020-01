Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi impliqué dans le licenciement de Valverde ? La réponse !

Publié le 14 janvier 2020 à 16h00 par A.M.

Alors qu’Ernesto Valverde a été démis de ses fonctions du FC Barcelone, Lionel Messi n’aurait en aucun cas été consulté pour la nomination de Quique Setien.

Après la défaite contre l’Altético de Madrid (2-3) en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, Lionel Messi apportait son soutien à Ernesto Valverde : « Nous continuons à travailler et à essayer de nous améliorer. Nous préparons le prochain match et le deuxième tour. Bien que nous ne jouons pas de bons matchs, nous sommes toujours premiers dans la ligue. » Mais cela n’a pas suffi puisque quelques jours plus tard, l’entraîneur espagnol était remplacé par Quique Setien. Sans que La Pulga ne soit consultée…

Messi voulait que Valverde reste