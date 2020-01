Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait bien tenté un gros coup avec Eriksen !

Publié le 15 janvier 2020 à 0h45 par B.C.

Approché par le Paris Saint-Germain, Christian Eriksen aurait bien décidé de recaler Leonardo pour répondre favorablement à l’offre de l’Inter Milan.

Alors que José Mourinho souhaiterait absolument conserver Christian Eriksen, à l’issue de la saison, cela semble peine perdue pour le Special One . Sous contrat jusqu’en juin prochain, le milieu de terrain n’aurait pas l’intention de prolonger à Tottenham et se retrouverait sur les tablettes de nombreux clubs, à l’image du PSG. Samedi, Paris Unite d annonçait que Leonardo se serait manifesté auprès de l’entourage de Christian Eriksen dès le mois d’octobre, et l’Italo-brésilien aurait même formulé une proposition à l’international danois.

L’offre de Leonardo n’aurait pas convaincu Eriksen