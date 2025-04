Griezmann - OM : Un transfert de folie annoncé pour 2026 ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Retournement de situation avec Antoine Griezmann. Alors qu'il semblait parti pour rejoindre le Los Angeles FC d'Olivier Giroud et de Hugo Lloris, l'ancien international français de 34 ans serait prêt à rester une saison supplémentaire à l'Atlético, histoire de terminer en beauté sa formidable aventure dans la capitale espagnole.

A un carrefour de sa carrière, Antoine Griezmann ne compte pas prendre de décision précipitée. D’autant que son prochain club devrait être le dernier de sa carrière. A 34 ans, l’ancien international tricolore dispose de plusieurs touches, notamment en MLS, où le Los Angeles lui ferait les yeux doux. Selon les informations de L’Equipe, une première offre a été transmise. Mais désireux de terminer en beauté son passage dans la capitale espagnole, Griezmann pourrait bien repousser son départ à l’Atlético d’une année.

Une réunion est annoncée

C’est en tout cas la tendance qui se dégage dans ce dossier. Comme le confirme RMC Sport, les contacts sont continus entre Grizou et l’Atlético. Récemment, le milieu offensif aurait pris un déjeuner avec un membre de la direction pour évoquer son avenir. Les deux parties évoquent le futur de cet accord, et selon l’entourage du joueur, aucune baisse significative de son salaire n’est pour l’heure envisagée.

Griezmann reçoit un appel à Marseille

Si transfert il y a ce serait donc pour 2026. C’est désormais connu, Griezmann souhaite terminer sa carrière aux Etats-Unis. Mais à Marseille, on s’est mis à rêver d’une possible arrivée du champion du monde à l’OM, notamment en cas de qualification pour la prochaine Ligue des champions. « Si on fait la Ligue des champions et qu’il ne tente pas de le faire, c’est une faute professionnelle ! Est-ce que je le sonde ? Oui, si l’OM est en Ligue des champions, je l’appelle : “Coucou Grizou, c’est Medhi”. Pour qu’il vienne à l’OM, s’il faut que je me fasse sonder moi, j’y vais volontiers » a confié, à l’antenne, Eric Di Méco, ancien joueur de l’équipe marseillaise.