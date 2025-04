500M€ - PSG : L’incroyable vente qui se prépare !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La NBA voudrait s'implanter en Europe. Sous l'impulsion d'Adam Silver, la fameuse institution américaine pourrait créer une franchise en Europe. Elle voudrait pouvoir compter sur le PSG, devenue une marque attractive en Europe. Cela suggère une vente du Paris Basketball ou la création d'un club ex nihilo.

Après le football, le handball et le judo, le PSG pourrait se lancer dans le basket. Selon les informations du Parisien, la NBA pourrait s’associer à la marque parisienne pour sa prochaine franchise en Europe. Le club de la capitale pourrait ainsi intégrer une Ligue, qui pourrait démarrer avec seize équipes. Le billet d’entrée serait estimé à 500M€.

Le PSG va s'allier à la NBA ?

Président de la Ligue nationale de basket, Philippe Ausseur n’a pas voulu mettre la charrue avant les bœufs. « À ce stade je n’en sais rien, mais comme il y a l’obligation de disputer le championnat national, la seule chose que je peux dire est qu’aujourd’hui le club qui porte la marque Paris est le Paris Basketball » a-t-il déclaré.

« On verra s’il y a un deal »

Mais Ausseur ne ferme pas la porte à un rachat du Paris Basketball par la direction du PSG. « On verra s’il y a un deal entre le PSG et le Paris Basketball, mais rien n’empêche non plus le PSG, s’il est intéressé par ce projet, de se rapprocher d’autres clubs de la région… » a-t-il confié au Parisien.