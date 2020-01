Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu apporte une énorme précision pour l’avenir de Setien !

Publié le 15 janvier 2020 à 15h30 par A.M.

Interrogé sur l’avenir de Quique Setien, Josep Maria Bartomeu assure qu’il n’y a aucune clause pour l’été prochain. Autrement dit, l’Espagnol n’est pas là pour un simple intérim.

Suite à l’élimination du FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne contre l’Atlético de Madrid (2-3), plusieurs noms ont circulé pour succéder à Ernesto Valverde. Mauricio Pochettino, Ronald Koeman, Massimiliano Allegri ou encore Xavi ont été évoqués, mais c’est finalement Quique Setien qui a débarqué. Un nom moins ronflant qui pourrait laisser penser que l’ancien entraîneur du Betis Séville assurera juste l’intérim jusqu’à la fin de la saison. Mais Josep Maria Bartomeu a rapidement tordu le cou à cette rumeur..

Quique Setien n’a pas de clause pour la fin de saison