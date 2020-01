Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouvelle crispation entre Messi et le Barça

Publié le 16 janvier 2020 à 1h10 par La rédaction

Tendue depuis plusieurs mois, la relation entre Lionel Messi et le FC Barcelone pourrait se crisper encore plus.

Depuis plusieurs mois et l'épisode estival du vrai-faux transfert de Neymar, la relation entre Lionel Messi et la direction du FC Barcelone souffle le chaud et le froid. Une lutte d'influence s'exerce aujourd'hui entre les deux parties, la star argentine mettant en jeu sa prolongation de contrat, malgré les relances du club, afin d'être plus écouté dans les choix du club.

Messi n'a pas apprécié l'épisode