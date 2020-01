Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo ne bouge pas d'un pouce pour Paqueta !

Publié le 16 janvier 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain semblent inflexibles, face au demandes du Milan AC pour Lucas Paqueta.

Si l'on s'en fie à la presse italienne, l'histoire de Lucas Paqueta au Milan AC touche à son terme. Arrivé il y a tout juste un an, le Brésilien n'aurait plus sa place au sein du club milanais et un départ semble donc inéluctable.Une aubaine pour Leonardo, qui aimerait l'attirer au Paris Saint-Germain, afin d'offrir une arme offensive supplémentaire à Thomas Tuchel.

Leonardo n'a pas l'intention de dépenser 35M€ pour Paqueta