Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Quique Setien a déjà les idées claires pour cet hiver !

Publié le 16 janvier 2020 à 4h00 par A.M.

Tout juste intronisé sur le banc du FC Barcelone, Quique Setien aurait déjà fait part de ses priorités pour le mercato hivernal à sa direction.

L'élimination en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid aura donc été fatale à Ernesto Valverde démis de ses fonctions dans la foulée. Le FC Barcelone a décidé de nommer Quique Setien. Une arrivée qui change forcément les plans du Barça dans deux nombreux domaines que ce soit sportif ou bien sur le mercato. En effet le technicien espagnol débarque en plein marché des transferts, ce qui va modifier le dénouement de certains dossiers.

Pas de départs et un 9 en cas de bonne opportunité