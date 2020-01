Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche un énorme coup de pression pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Présent devant les médias ce mercredi, André Villas-Boas s'est lâché sur son avenir et n'a pas hésité à mettre la pression sur son avenir suite au choix de Jacques-Henri Eyraud de mettre Paul Aldridge dans les pattes d'Andoni Zubizarreta.

« Je m’en fous des propositions. J’ai des contacts comme j’ai toujours eu des contacts avec d’autres clubs (...) J’ai eu des réunions très intéressantes avec les Chivas de Guadalajara et Boca Juniors. Rebondir dans un grand club, en Angleterre ou ailleurs, je m'en fous. Ce n'est pas ce qui compte pour moi ». André Villas-Boas s'est lâché. Interrogé sur l'arrivée de Paul Aldridge, chargé de vendre les joueurs de l'OM en Angleterre, le technicien portugais a reconnu ne pas avoir été prévenu par Jacques-Henri Eyraud et rappelle que si Andoni Zubizarreta, qui est clairement menacé par l'arrivée de Paul Aldridge, venait à partir, il le suivrait très probablement.

AVB menace de partir !