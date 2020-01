Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : André Villas-Boas lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 15 janvier 2020 à 14h30 par A.M.

Présent en conférence de presse, André Villas-Boas a été interrogé sur l’arrivée Paul Aldridge au sein de la direction de l’OM. Une décision qu’il a apprise très récemment et qui l’agace très sérieusement. Au point de menacer Jacques-Henri Eyraud pour son avenir.

C’est une scène presque surréaliste à laquelle ont assisté les journalistes présents lors de la conférence de presse d’André Villas-Boas. En effet, l’entraîneur de l’OM a clairement mis la pression sur ses dirigeants. L’élément déclencheur est l’arrivée de Paul Aldridge qui va travailler en étroite collaboration avec la direction du club phocéen afin de faciliter les ventes de joueurs sur le marché anglais. Une arrivée voulue par Jacques-Henri Eyraud et qui met en péril Andoni Zubizarreta, directeur sportif de l’OM et donc responsable des ventes. Et André Villas-Boas, qui n’a jamais caché sa proximité avec le dirigeant espagnol, n’a pas été averti sur l’arrivée de Paul Aldridge. Interrogé sur ce sujet en conférence de presse, le technicien portugais n’a pas caché sa frustration face à ce qui considère comme un manque de confiance. Au point de mettre une énorme pression sur son avenir.

«J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié au futur de Zubizarreta»