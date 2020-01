Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu fait une grande annonce pour Xavi !

15 janvier 2020

Longtemps annoncé comme le favori à la succession d’Ernesto Valverde, Xavi a finalement décliné la proposition du FC Barcelone. Mais pour Josep Maria Bartomeu, ce n’est que partie remise.

Avant l’annonce de l’arrivée de Quique Setien sur le banc du FC Barcelone, de nombreux noms ont circulé pour prendre la succession d’Ernesto Valverde. La piste la plus chaude était celle menant à Xavi. Éric Abidal, directeur sportif du Barça et Oscar Grau, directeur général, se sont même rendus du côté de Doha afin de proposer le poste à l’ancien milieu de terrain du club. Mais l’actuel entraîneur d’Al-Sadd, qui est de plus en plus proche des dirigeants du PSG au Qatar, comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, a décliné la proposition.

«Xavi sera un jour l’entraîneur du Barça»