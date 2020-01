Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas aurait influencé un dossier sensible de Frank McCourt !

Publié le 15 janvier 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Alors qu’Andoni Zubizarreta se trouvait dans le collimateur de Frank McCourt ces derniers mois, André Villas-Boas aurait affiché son soutien en interne envers le directeur sportif de l’OM.

« Si je me suis senti menacé? Non, il n’y a rien. Le président me parle, mais il ne m’a jamais convoqué à son bureau (…) Frank McCourt ne m’a pas appelé. Ces révélations m’ont beaucoup surpris, oui, maïs je ne suis pas blessé », confiait Andoni Zubizarreta en octobre dernier au micro du Phocéen , alors que le directeur sportif de l’OM était annoncé sur le départ. Frank McCourt, déçu de la tournure du mercato estival 2019, aurait eu Zubizarreta dans le collimateur. Mais ce dernier aurait eu droit à un soutien de taille à l’OM…

Villas-Boas a soutenu Zubizarreta