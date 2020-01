Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2020 à 8h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani serait pisté par l’Atlético de Madrid qui voudrait boucler son transfert dès cet hiver. Et le buteur uruguayen aurait fait savoir qu’il souhaitait rejoindre les Colchoneros…

Le feuilleton Edinson Cavani continue d’animer ce mercato hivernal ! Comme le révélait Marca mardi, le directeur général de l’Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín était présent à Paris afin de négocier le transfert du buteur uruguayen du PSG. Et alors que Cavani arrivera au terme de son contrat dans la capitale en juin prochain, l’Atlético voudrait racheter les six derniers mois de son bail et régler son transfert en provenance du PSG dès cet hiver. D’ailleurs, Edinson Cavani aurait les idées claires à ce sujet…

Cavani force pour quitter le PSG