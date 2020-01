Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une tendance claire pour ce premier gros départ !

Publié le 15 janvier 2020 à 7h30 par J.-G.D.

Tous les chemins mèneraient aux Etats-Unis, et plus précisément à Chicago pour Robert Beric. L’attaquant de l’ASSE devrait bien s’engager avec le franchise de MLS cet hiver.

Seulement un petit but depuis le début de saison... C’est donc le bilan de Robert Beric pour cet exercice 2019-2020. Un rendement bien loin des attentes de Claude Puel, et une destination exotique attendrait l'international slovène. L'Équipe explique que l'attaquant de l'ASSE disposerait d'une porte de sortie de l'autre côté de l'Atlantique. Le Chicago Fire aurait bougé ses pions afin d'attirer Beric dans ses filets, avec un montant compris entre 1 et 2M€ pour cette opératon. Le principal concerné pourrait donc rejoindre la MLS durant ce mercato hivernal. Et l'information confirme sérieusement.

L’arrivée de Beric à Chicago quasiment actée ?