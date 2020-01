Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand danger identifié pour Boubacar Kamara ?

Publié le 15 janvier 2020 à 6h30 par T.M.

A 20 ans, Boubacar Kamara a tout pour être le futur de l’OM. Toutefois, le club phocéen doit se méfier puisque le Français est un joueur très courtisé.

Ils sont peu à être sortis du centre de formation de l’OM et à avoir brillé avec l’équipe première. Un chemin que Boubacar Kamara a toutefois réussi à prendre. Ces derniers mois, le défenseur central, qui dépanne également au milieu de terrain, a gagné sa place dans le onze phocéen. Dans les prochaines années, Kamara pourrait donc être le leader de l’OM, mais l’avenir du joueur de 20 ans pourrait également s’écrire loin de la Canebière.

Attention au Milan AC !