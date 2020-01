Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un premier gros départ se précise pour cet hiver !

Publié le 14 janvier 2020 à 10h30 par A.M.

Peu utilisé cette saison, Robert Beric serait plus que jamais sur le départ d’autant qu’une offre en provenance de MLS serait arrivée sur les bureaux de l’ASSE.

Cet hiver, Claude Puel n’a jamais caché que sa priorité serait de dégraisser un effectif pléthorique afin d’alléger la masse salariale et renflouer les caisses de l’ASSE. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ à l’image de Robert Beric. Si le Slovène est toujours un joueur apprécié des supporters, il n’entre plus dans les plans de son entraîneur, puisque depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc des Verts, l’ancien buteur d’Anderlecht n’a été titularisé qu’à une seule reprise en Ligue 1 en 12 rencontres.

Beric vers la MLS ?