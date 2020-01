Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ghoulam, Masuaku… Cette révélation sur les plans de l’OM !

Publié le 14 janvier 2020 à 7h30 par T.M.

A défaut d’avoir recruté un arrière gauche durant l’été, l’OM pourrait profiter de ce mois de janvier pour arriver à ses fins. Et alors que plusieurs noms ont été évoqués, ces rumeurs seraient loin d’être fondées.

Durant l’été, Juan Miranda a finalement échappé à l’OM, filant à Schalke 04. Un coup dur pour les Phocéens qui cherchaient un nouvel arrière gauche pour épauler Jordan Amavi. Le Français est donc toujours seul, mais cela pourrait changer durant ce mois de janvier. En effet, un latéral pourrait enfin rejoindre l’effectif d’André Villas-Boas et les pistes semblent multiples. Ces derniers jours, il a ainsi été question d’un intérêt pour Faouzi Ghoulam (Naples), Prosper Mendy (Strømsgodset IF) ou encore Arthur Masuaku (West Ham) comme Le 10 Sport vous l’avait révélé.

Un arrière gauche pour l’OM ?