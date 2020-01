Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour son nouveau chouchou !

Publié le 14 janvier 2020 à 6h45 par T.M.

Connaissant le marché italien sur le bout des doigts, Leonardo aurait un nouvel objectif de l’autre côté des Alpes : Gaetano Castrovilli. Le joueur de la Fiorentina qui n’a pas manqué de répondre à l’intérêt du PSG.

De retour au PSG, Leonardo a considérablement renforcé le club de la capitale lors du dernier mercato estival. Et le directeur sportif serait toujours à la recherche de sang neuf. Pour cela, il devrait se tourner vers l’Italie, un marché qu’il connaît par cœur. Les pistes seraient nombreuses et dernièrement, c’est Gaetano Castrovilli, milieu de terrain de la Fiorentina, qui s’est ajouté à la liste des cibles du PSG. Et Leonardo est déjà fixé pour le prodige italien. .

« Je ne pense qu’à la Fiorentina »