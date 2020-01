Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Galtier pourrait réaliser un très gros coup !

Publié le 14 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Désormais, le projet du LOSC est bien lancé. De quoi avoir de bons arguments pour attirer de grands talents. Et visiblement, un gros coup se profilerait pour Christophe Galtier.

Après des débuts compliqués, le projet de Gérard Lopez au LOSC est désormais sur les bons rails. Les Dogues ont, en effet, réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière et figurent actuellement à la 5ème place en Ligue 1. Dans le nord de la France, le projet de jeu prôné par Christophe Galtier et exposé par Luis Campos a donc de quoi convaincre. Et visiblement, cela aurait fait mouche auprès d’Isaac Lihadji, dont le départ de l’OM ne cesse de se rapprocher.

De l’OM au LOSC ?