Mercato - PSG : Le FC Barcelone voudrait une star de Tuchel !

Publié le 14 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Edinson Cavani devrait animer le mercato estival 2020. Et le FC Barcelone envisagerait même d’en profiter dès cet hiver…

Annoncé avec insistance dans le viseur de l’Atlético de Madrid avec qui il disposerait déjà d’un accord contractuel pour l’été prochain, Edinson Cavani devrait quitter librement le PSG à l’issue de la saison. Le buteur uruguayen arrive au terme de son contrat au Parc des Princes, et il devrait donc être un excellent coup à 0€ pour les cadors étrangers. D’ailleurs, Cavani serait désormais pisté par un autre géant de Liga qui voudrait même trouver un accord avec le PSG dès cet hiver

Le Barça en course pour Cavani ?