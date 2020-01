Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le recrutement du Barça est totalement relancé !

Publié le 14 janvier 2020 à 5h15 par T.M.

Cet hiver, le FC Barcelone n’avait pas forcément prévu de recruter. La tendance devrait finalement changer à cause de Luis Suarez.

Après avoir sorti le chéquier pour recruter Antoine Griezmann et Frenkie De Jong, le FC Barcelone prévoyait d’être assez calme durant ce mois de janvier. En Catalogne, on souhaitait surtout se concentrer sur les départs et aucun renfort n’est particulièrement attendu pour venir renforcer l’effectif blaugrana. Oui mais voilà, il y a toujours des rebondissements. Et ce dimanche, le verdict est tombé pour Luis Suarez, opéré du genou, l’Uruguayen sera absent 4 mois. De quoi changer la donne pour le recrutement du Barça.

Le Barça va bouger !

Finalement, le FC Barcelone devrait s’activer sur ce mercato hivernal. En effet, face à cette absence longue durée de Luis Suarez, le club catalan réfléchirait à l’idée de recruter un nouvel avant-centre. En effet, il va falloir trouver une solution pour venir épauler Lionel Messi et Antoine Griezmann, alors qu’Ousmane Dembélé est toujours en train de récupérer d’une blessure. Un avant-centre serait donc attendu en Catalogne, la question est maintenant de savoir qui se porter le choix du Barça.