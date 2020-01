Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Barça, Dortmund… Galtier en pole position pour Lihadji ?

Publié le 14 janvier 2020 à 0h45 par T.M.

Isaac Lihadji serait plus proche que jamais de quitter l’OM. Et alors que les plus grands clubs européens seraient à l’affût, c’est le LOSC qui tiendrait la corde.

Ce n’est pas sûr que l’on revoit Isaac Lihadji sous le maillot de l’OM. En effet, l’attaquant de 17 ans n’a pas réussi à se mettre d’accord avec Andoni Zubizarreta pour son premier contrat pro. Face à cette situation, le directeur sportif phocéen aurait même décidé de retirer son offre. Un coup de tonnerre se profilerait donc sur la Canebière. Et ce lundi, La Provence confirme qu’entre l’OM et le clan Lihadji serait toujours présent et cela pourrait ne pas changer. La question sera alors que savoir où rebondira la pépite marseillaise.

Direction le LOSC ?