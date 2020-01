Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le divorce se précise entre l’OM et Isaac Lihadji !

Publié le 13 janvier 2020 à 14h00 par T.M.

Le cas Isaac Lihadji anime l’actualité de l’OM ces derniers jours. Et la signature d’un premier contrat pro semble bien loin pour la pépite phocéenne.

A 17 ans, Isaac Lihadji est promis à un avenir radieux. Toutefois, l’OM ne devrait pas en profiter. En effet, l’attaquant se dirigerait tout droit vers un départ en fin de saison. La raison ? Un désaccord avec la direction de l’OM concernant la signature d’un premier contrat pro. D’ailleurs, face aux négociations qui s’éternisaient, Andoni Zubizarreta aurait décidé de retirer sa proposition et couper court aux discussions avec le clan Lihadji. Et les positions ne tendent pas vraiment à se rapprocher.

Le clan Lihadji est gourmand