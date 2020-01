Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’aveu de Maxime Lopez sur le cas Lihadji...

Publié le 12 janvier 2020 à 15h30 par J.-G.D.

Questionné sur Isaac Lihadji, alors que l'OM aurait stoppé les pourparlers avec sa pépite, Maxime Lopez explique être dans le flou le plus total.

Promis à un bel avenir, Isaac Lihadji est dans une impasse. L’OM aurait tout simplement coupé court aux négociations pour un premier contrat professionnel comme le révélait récemment RMC Sport , en retirant donc son offre. Une porte-parole du club avait également confirmé la tendance auprès de l' AFP . Tout serait bloqué pour le jeune ailier olympien (17 ans), alors que la Juventus, l'AS Monaco et le Borussia Dortmund seraient sur ses traces. Dans une longue interview accordée à Maritima , Maxime Lopez, milieu de terrain de l'OM, n'échappe pas à la question sur Lihadji.

« Je ne connais rien, je ne sais rien de ce qui s’est vraiment passé »