Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat accablant dans le dossier Lihadji…

Publié le 12 janvier 2020 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il semble proche d'échapper à l'OM, Isaac Lihadji ne cesse de faire parler de lui. Maître Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le sport, dresse un constat dans ce dossier.

« On n’a pas dit qu’on quittait le club et si c’est l’OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs. On n’a pas fait notre choix ». Bien que l'entourage d'Isaac Lihadji ait récemment assuré que le jeune ailier n'avait pas encore fait son choix, un départ semble clairement à l'ordre du jour. Il faut dire que l'OM a décidé de stopper les négociations pour son premier contrat professionnel et de nombreux clubs sont à l'affût à l'image du Borussia Dortmund, comme révélé en exclusivité par Le 10 sport, ou encore le LOSC. Maître Thierry Granturco, avocat spécialisé dans le sport, s'agace du comportement des jeunes joueurs.

«Les joueurs qui quittent leur club formateur au moment de passer pro, disparaissent»