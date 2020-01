Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le départ de Yann M'Vila d'ores et déjà programmé en interne ?

Publié le 12 janvier 2020 à 0h00 par La rédaction

Alors qu'il serait sur les tablettes de plusieurs clubs anglais, Yann M'Vila ne devrait pas faire ses valises cet hiver, mais plutôt l'été prochain.

Yann M'Vila réalise un début de saison mitigé avec Saint-Étienne. Malgré cela, le milieu de terrain intéresserait plusieurs écuries à l'image de Crystal Palace ou de Fenerbahçe. Toutefois, un départ de Saint-Étienne ne serait pas envisagé cet hiver par Yann M'Vila. Pour le journaliste de L'Équipe Bernard Lions, les dirigeants de l'ASSE pourraient néanmoins se séparer de Yann M'Vila l'été prochain.

« Il est fort probable qu'il parte à la fin de la saison »