Mercato - PSG : Leonardo contraint de faire une croix sur cette pépite de Chelsea ?

Publié le 11 janvier 2020 à 23h45 par B.C.

En fin de contrat à l'issue de la saison avec Chelsea, Tariq Lamptey se retrouverait sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Cependant, le jeune latéral droit pourrait finalement poursuivre sa carrière chez les Blues.

Ne disposant plus que de six mois de contrat avec le PSG, Thomas Meunier voit son avenir s'inscrire en pointillé. Pourtant, selon nos informations, Leonardo a récemment dégainé une grosse offre de prolongation à l'international belge, mais ce dernier n'a toujours pas trouvé d'accord avec le PSG, incitant Leonardo à regarder autour de lui. Selon les informations de RMC , le directeur sportif du PSG s'intéresserait notamment à Tariq Lamptey (19 ans), dont le contrat expire lui aussi le 30 juin prochain. Mais Leonardo pourrait avoir du mal à récupérer le latéral droit anglais.

Tariq Lamptey devrait prolonger à Chelsea