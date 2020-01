Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Cavani !

Publié le 14 janvier 2020 à 15h15 par A.M. mis à jour le 14 janvier 2020 à 15h19

Annoncé sur le départ en tout début de mercato, Edinson Cavani pourrait finalement rester au PSG. Mais c'est sans compter sur la ténacité de l'Atlético de Madrid qui tenterait une nouvelle fois de boucler ce transfert.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'avenir d'Edinson Cavani ne cesse d'être commenté. Il faut dire que le contrat du Matador prend fin en juin prochain et que son temps de jeu est famélique depuis l'arrivée de Mauro Icardi au PSG. Par conséquent, un départ cet hiver a été envisagé en début de mercato, mais Leonardo et Thomas Tuchel s'y sont rapidement opposés afin de ne pas affaiblir l'effectif parisien en cours de saison. Et pourtant, Edinson Cavani aurait d'ores et déjà trouvé un accord contractuel avec l'Atlético de Madrid qui continuerait de faire le forcing.

L'Atlético à Paris pour tenter de boucler le transfert de Cavani