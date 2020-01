Foot - Mercato

Mercato : L’AS Monaco se prononce sur l’avenir de Slimani !

Publié le 14 janvier 2020 à 14h37 par G.d.S.S.

Alors qu’un départ de l’AS Monaco a récemment été évoqué par Islam Slimani, Robert Morano a évoqué ce dossier en conférence de presse.