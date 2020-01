Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal fort envoyé pour ce chouchou de Leonardo ?

Publié le 15 janvier 2020 à 17h45 par A.C.

Le dossier Lucas Paqueta pourrait bien évoluer en faveur de Leonardo et du Paris Saint-Germain, au cours de ce mercato hivernal.

Un an après l'avoir attiré en Serie A, Leonardo souhaite voir Lucas Paqueta le rejoindre au Paris Saint-Germain. Il aurait ainsi entamé des discussions avec le Milan AC ainsi que l'entourage du joueur, mais ne serait actuellement pas disposé à dépenser la somme réclamée par les dirigeants lombards. Le milieu brésilien semble pourtant avoir été poussé en marge du groupe, après avoir été un acteur important de la deuxième partie de saison dernière.

Paqueta, un an et puis s'en va