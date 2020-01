Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani aurait pris une énorme décision pour boucler son départ !

Publié le 15 janvier 2020 à 15h45 par B.C.

Toujours dans le viseur de l’Atlético de Madrid, Edinson Cavani serait prêt à ne plus jouer avec le PSG afin de boucler son arrivée dans la capitale espagnole.

Annoncé proche d’un départ fin décembre, Edinson Cavani devrait être retenu par le PSG jusqu’à l’été prochain à en croire les propos de Thomas Tuchel le 7 janvier dernier : « Nous avons le même avis (avec Leonardo, NDLR). On n’aime pas trop changer l’effectif pendant l’hiver, ce n’est pas du Monopoly, c’est un vestiaire qui vit et travaille bien ensemble. Les joueurs ont créé un état d’esprit, et chaque joueur qui part entraine de l’incertitude. Donc si ce n’est pas nécessaire… Nous sommes contents avec ce groupe ». Cependant, Diego Simeone ne l’entend pas de cette oreille. En effet, Miguel Angel Gil Marin, directeur général de l’Atlético était à Paris mardi pour discuter du transfert de l’attaquant du PSG, qui serait prêt de son côté à faire le maximum pour que cette opération se concrétise.

Cavani prêt à ne plus jouer avec le PSG ?