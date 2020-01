Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une incroyable opportunité pour Thomas Meunier ?

Publié le 15 janvier 2020 à 11h45 par A.M.

Sous contrat au PSG jusqu’en juin prochain, Thomas Meunier semble mal engagé pour prolonger son bail à Paris. Et le Bayern Munich pourrait tenter le coup.

Dans les prochains mois, le Paris Saint-Germain va devoir gérer de nombreuses fins de contrat. Le cas qui fait le plus parler est celui d’Edinson Cavani qui est régulièrement envoyé du côté de l’Atlético de Madrid dès cet hiver ou à la fin de la saison. Mais l’Uruguayen n’est pas le seul dans ce cas-là. Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Éric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier sont également concernés. Et le Belge pourrait voir une énorme porte de sortie s’ouvrir pour lui.

Le Bayern se positionne pour Meunier