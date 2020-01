Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel en rajoute une couche sur la situation de Cavani !

Publié le 16 janvier 2020 à 8h45 par A.M.

Absent lors du déplacement à Monaco, Edinson Cavani pourrait bien partir cet hiver, mais Thomas Tuchel assure qu’il veut conserver son buteur.

En fin de contrat en juin prochain, Edinson Cavani fait beaucoup parler de lui. Il faut dire que l’Atlético de Madrid fait le forcing pour récupérer le Matador dès cet hiver. Toutefois, Leonardo et Thomas Tuchel ne souhaitent pas affaiblir l’effectif durant le mois de janvier et à quelques semaines des échéances européennes. Absent contre l’AS Monaco mercredi soir, Edinson Cavani a été annoncé blessé pour justifier cette absence. Une blessure diplomatique selon certains médias, mais Thomas Tuchel a mis les choses au clair.

«Je ne veux pas qu'il parte»